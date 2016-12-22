Мэй нашла замену ушедшему министру по Brexit

Новым министром Великобритании по вопросам Brexit назначен Стивен Баркли, ранее занимавший пост младшего замминистра здравоохранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Терезы Мэй.

Баркли займется подготовкой страны к выходу из состава ЕС, в то время как Мэй будет лично контролировать последние десять дней переговоров с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании.

Предшественник Баркли Доминик Рааб подал в отставку 15 ноября. Свое решение он объяснил несогласием с планом Лондона по выходу из ЕС. «Я не могу с чистой совестью поддерживать условия, предлагаемые для нашей сделки с ЕС», — написал он в Twitter.

План по Brexit, составленный при участии Мэй, предусматривает, что Великобритания выйдет из Таможенного союза ЕС и сможет вести независимую торговую политику. В то же время Великобритания будет обязана соблюдать основные условия регулирования, которые приняты в ЕС — это вызвало недовольство многих сторонников Brexit, которые посчитали, что Лондон пошел на слишком большие уступки объединению.

Новому министру по вопросам Brexit 46 лет. Как отмечает Reuters, на референдуме в 2016 году он голосовал за выход Великобритании из ЕС. До прихода в политику он работал в финансовой сфере. В частности, в банке Barclays, где возглавлял департамент, занимавшийся борьбой с отмыванием денег.