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Глава Минэнерго передал полномочия куратора электроэнергетики Текслеру
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Глава Минэнерго передал полномочия куратора электроэнергетики Текслеру
Дело о шпионаже Цуркан, 14:27
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Глава Минэнерго передал полномочия куратора электроэнергетики Текслеру

Министр энергетики Александр Новак принял решение о передаче полномочий по формированию политики в сфере электроэнергетики и теплоснабжения своему первому заместителю Алексею Текслеру. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минэнерго.

В министерстве произведено соответствующее перераспределение полномочий между заместителями министра, указали в пресс-службе. Текслер сохранит должность первого замглавы Минэнерго, пояснил журналистам представитель ведомства.

Накануне два федеральных чиновника сообщили РБК об уходе замминистра энергетики Вячеслава Кравченко в отставку, данные подтвердил представитель Минэнерго. Обязанности Кравченко будет исполнять замминистра Андрей Черезов, заявлял один из собеседников РБК. Представитель Минэнерго не стал комментировать это сообщение.

По словам одного из источников РБК, Кравченко решил покинуть свой пост на фоне дела бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже.

По данным следствия, Цуркан завербовала молдавская спецслужба в августе 2004 года, в сентябре 2015 года она передала Молдавии проект документа Минэнерго «об отдельных аспектах действий российских энергетических кампаний на канале международного сотрудничества». В начале ноября Лефортовский суд Москвы арестовал банковские счета Цуркан, в настоящее время женщина находится под стражей.

Теги: Александр Новак , Минэнерго , Карина Цуркан , «Интер РАО» , шпионаж
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