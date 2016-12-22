Минобороны сообщило о подконтрольных США боевиках в сирийском Эр-Рукбане

В лагере беженцев Эр-Рукбан находятся более 6 тыс. боевиков группировки «Магавир Эс-Саура», подконтрольной США. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи в Женеве Юрий Тарасов, передает ТАСС.

По его словам, всего в Эр-Рукбане содержатся около 50 тыс. человек. Тарасов отметил критическую ситуацию в лагере, где нет воды и электричества, а люди «ютятся в лачугах с выгребными ямами». Также беженцы не могут получить помощь медиков, а гуманитарные грузы перехватываются боевиками.

«Бесплатная медпомощь оказывается только в клинике ООН на территории Иордании, попасть в которую крайне трудно, так как беженцы из лагеря выпускаются подконтрольными США боевиками только за деньги с условием обратного возвращения», — сказал представитель Минобороны.

В начале ноября Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что российские военные сопроводили гуманитарный конвой ООН в Эр-Рукбан. Ранее американские военные обвинили Россию в том, что она препятствует отправке гуманитарных грузов в лагерь беженцев. В конце октября в Центре по примирению отмечали, что передача гуманитарной помощи в Эр-Рукбан сорвалась из-за того, что военнослужащие США не смогли обеспечить безопасность конвоя.