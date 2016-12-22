Военные сообщили о срыве отправки гумконвоя ООН в Сирию из-за США

Лагерь беженцев, куда должен был отправиться гумконвой, находится в зоне ответственности базы коалиции во главе с США. Американская сторона, по данным российских военных, не обеспечила безопасность, и отправка грузов была сорвана

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Отправка гуманитарного конвоя ООН в лагерь беженцев «Рукбан» в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе была сорвана из-за того, что американская сторона не смогла обеспечить безопасность. Об этом говорится в заявлении начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Владимира Савченко, передает «Интерфакс».

Ранее о том, что доставку совместного гумконвоя ООН и сирийского арабского Красного Полумесяца в лагерь беженцев отложили «из соображений безопасности», говорила официальный представитель ООН в Дамаске Фадва Абд Раббо Баруд. «ООН все еще готова доставить помощь 50 тыс. беженцев [в лагере], как только позволят условия», — отмечала она.

«Рукбан» находится на юго-востоке провинции Хомс и в настоящий момент входит в 55-километровую зону ответственности военной базы международной коалиции во главе с США в провинции Хомс в Эт-Танф.

Для того, чтобы согласовать отправление конвоя в этот лагень, как рассказал в своем заявлении Савченко, «сирийским правительством и российским Центром по примирению враждующих сторон выполнена масштабная подготовительная работа». «Проведено несколько встреч с сотрудниками ООН, а также представителями США, контролирующими данный район», — сообщил он, добавив также, что военные осмотрели необходимую для продвижения конвоя территорию, «осуществили рекогносцировку маршрута движения» и «наладили взаимодействие».

Итогом этой работы, по словам Савченко, стала договоренность с управлением координации гуманитарных вопросов ООН об отправке в лагерь беженцев гумконвоя с грузом продуктов и лекарственных средств общим весом более 450 т. Его доставка, как указал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон, была запланирована на 27 октября.

«Тем не менее, в очередной раз из-за действий американской стороны, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности в созданной вокруг своей базы в Эт-Танфе 55-километровой зоне, отправка конвоя была сорвана», — заявил Савченко, заметив, что теперь «вопрос предоставления гарантий безопасности международных конвоев внутри 55-километровой зоны, находящейся под контролем США, остается открытым».