Российские военные сопроводили конвой ООН до лагеря беженцев в Сирии

Военная полиция России обеспечила безопасность гуманитарного конвоя ООН, следовавшего в лагерь беженцев Эр-Рукбан, находящегося вблизи американской военной базы в Эт-Танфе на границе Сирии и Иордании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Мы со своей стороны выполнили все задачи, которые обеспечивали бы безопасность гуманитарного конвоя», — сказал руководитель центра генерал-лейтенант Владимир Савченко. Конвой в составе более 100 транспортных средств с воздуха прикрывали два вертолета Воздушно-космических сил России Ми-8АМТШ и один Ми-24.

По словам Савченко, с просьбой сопроводить конвой к лагерю обратился заместитель старшего советника ООН по безопасности в Сирии Роберт Маринович.

В Минобороны России в конце октября сообщали о «катастрофической гуманитарной ситуации» в Эр-Рукбане, а также в городе Ракка, находящемся под контролем международной коалиции во главе с США. В министерстве отмечали, что там «процветают безвластие, голод и разруха».

Лагерь Эр-Рукбан расположен на юго-востоке провинции Хомс, сейчас он входит в 55-километровую зону ответственности американской военной базы в Эт-Танфе. Накануне представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан обвинил Россию в том, что Москва не позволяет осуществлять доставку гуманитарной помощи в лагерь беженцев. При этом в конце октября в Центре по примирению сторон сообщали о срыве отправки гуманитарного конвоя в Эр-Рукбан из-за того, что военнослужащие США не смогли обеспечить его безопасность.

