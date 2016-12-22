В Татарстане задержали укравших посылки на 1,5 млн руб. работников почты

В Татарстане служба безопасности «Почты России» совместно с сотрудниками ФСБ и МВД задержала банду, которая крала почтовые отправления в одном из сортировочных центров. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Видео: Почта России

Уточняется, что преступная группа состояла из четырех сотрудников сортировочного центра и двух посторонних лиц. Всего они похитили около 350 международных отправлений, в том числе с мобильными телефонами. Сумма ущерба оценивается в 1,5 млн руб.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК (кража). По местам их проживания проводятся обыски.

В начале октября из фуры, следовавшей из Санкт-Петербурга в Москву, украли посылки «Почты России». Водитель сделал на полчаса остановку в Новгородской области, а по приезде в Москву обнаружил, что на крыше фуры прорезан тент.