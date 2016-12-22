На пути из Петербурга в Москву из фуры украли посылки «Почты России»

В «Почте России» сообщили о краже посылок на пути из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом рассказал РБК представитель оператора. Ранее агентство «Москва» со ссылкой на источник в полиции сообщило, что инцидент произошел в пятницу, 28 сентября, но правоохранительным органам о нем стало известно 29 сентября после обращения водителя компании-перевозчика.
Он рассказал, что на фуре с посылками выехал из Петербурга в Москву, сделал остановку на полчаса в Новгородской области рядом с большегрузным автомобилем и отошел. После водитель продолжил путь, а по приезде в Москву обнаружил, что на крыше фуры прорезан тент и пропали посылки. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, отмечается в сообщении агентства.
В пресс-службе «Почты России» РБК пояснили, что объем ущерба от кражи посылок устанавливается. «Блок по корпоративной безопасности «Почты России» оказывает необходимое содействие следствию для установления деталей происшествия на маршруте Санкт-Петербург — Москва и задержания преступников. Перевозка почтовых отправлений осуществлялась подрядной организацией. В настоящий момент устанавливается объем ущерба, после чего будет выставлена претензия к перевозчику для выплаты материальной компенсации отправителям», — сообщили в пресс-службе.