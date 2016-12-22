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СМИ узнали о планах властей блокировать краденые телефоны
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СМИ узнали о планах властей блокировать краденые телефоны
Технологии и медиа, 10:09
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СМИ узнали о планах властей блокировать краденые телефоны
Для борьбы с серым ввозом и кражей мобильных телефонов в России могут ввести специальную систему контроля по уникальным кодам IMEI. В случае если устройство украдено, эта система обяжет операторов прекращать его обслуживание
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

Российские власти намерены создать единую систему контроля телефонов по уникальным кодам IMEI (International Mobile Equipment Identity, международный идентификатор мобильного оборудования). Соответствующую инициативу на прошлой неделе рассмотрели и поддержали на заседании временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества. «Ведомости» ознакомились с положениями концепции контроля за мобильными устройствами.

Концепцию подготовили экспертный совет при правительстве и рабочая группа по IMEI, которая функционирует на базе рабочей группы «Связь и ИТ».

В проекте предложений говорится, что все мобильные устройства, которыми пользуются российские граждане, в том числе привезенные из-за границы, необходимо регистрировать в специальной системе. Зарегистрировать телефон можно будет в любом салоне связи или с помощью специального портала. Авторы инициативы предлагают привязывать каждое устройство к сим-карте. Если телефон был украден, система на основании соответствующего запроса владельца передаст данные оператору сотовой связи и тот обязан будет прекратить обслуживание устройства.

Если на момент пропажи телефон не был привязан к конкретной сим-карте, его заблокируют после сверки с абонентом последних операций, включая звонки и СМС. Телефоны, информации о которых нет в базе, предлагается отключать через два-три года после начала всеобщей регистрации. Как пояснила куратор рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета Ирина Левова, это средняя продолжительность срока службы телефона в России и его должно хватить на то, чтобы пользователь заменил аппарат новым, который не был украден, незаконно произведен или ввезен на территорию страны.

​Таким образом, следует из концепции, будут созданы белый, серый и черный списки устройств. В последний попадут все телефоны, которые были украдены или не прошли официального таможенного оформления; в серый — те, чей статус нужно прояснить: для этого их владельцам будут приходить уведомления с требованием проверить законность использования устройств.

Автор: Анна Трунина.
Теги: мобильные телефоны
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