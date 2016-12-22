Southwest Airlines до крушения Lion Air заменила датчики в Boeing

За три недели до крушения Boeing 737 MAX 8 в Индонезии американская компания Southwest Airlines заменила два неисправных датчика системы управления полетов, аналогичных тем, которые были на борту индонезийского лайнера. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы по обслуживанию Southwest Airlines.

Согласно документу, датчики, которые должны препятствовать опасному задиранию носа самолета, нуждались в починке. В нем указывается, что, по словам пилотов, они не могли воспользоваться автоматической настройкой режима работы двигателя.

По словам представителя американского авиаперевозчика, сенсоры не были неисправны. Их заменили в качестве меры предосторожности. Представитель добавила, что по меньшей мере один из них был отремонтирован. Участники расследования крушения самолета в Индонезии подтвердили, что речь идет о таких же датчиках, которые были у лайнера Lion Air.

По словам пресс-секретаря Southwest Airlines, у самолетов компании не было проблем с датчиками угла атаки, предупреждения о которых разослала Boeing.

Ранее WSJ писала, что компания Boeing утаивала от авиакомпаний информацию о том, что новые Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 могут срываться в пике. Функция, которая помогает избежать задирания носа лайнера во время полета, при нештатной ситуации может слишком сильно опустить нос, и у пилотов не будет возможности выровнять полет, писало издание. Позднее газета также сообщила, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США запустило проверку проведенных анализов безопасности самолетов, проведенных Boeing в последние годы. При этом Reuters со ссылкой на FAA писал, что проверка проводится только по факту катастрофы в Индонезии.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air разбился у западного побережья острова Ява 29 октября. Погибли все находившиеся на борту 189 человек.