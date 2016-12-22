В США начали проверку Boeing после катастрофы в Индонезии

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США запустило проверку проведенных Boeing анализов безопасности самолетов за последние годы. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление ведомства.

Уточняется, что данная проверка получила приоритет. Также в ходе нее будут изучены материалы, которые Boeing передавала авиакомпаниям. Это связано с потенциальными опасностями новых автоматизированных систем управления полетами в последних моделях Boeing 737, отмечает издание.

Как пишет газета, проверяются сведения о безопасности и заключения, которые компания предоставляла FAA в рамках получения сертификатов для самолетов 737 MAX 8 и MAX 9.

При этом Reuters со ссылкой на FAA утверждает, что проверка проводится только по факту катастрофы в Индонезии. «FAA не проводит проверки безопасности, кроме текущего расследования крушения Lion Air», — говорится в сообщении.

Ранее WSJ писала, что Boeing утаивала от авиакомпаний информацию о том, что новые лайнеры Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 могут срываться в пике. Об этом рассказали источники из FAA, пилоты и эксперты по безопасности, которые участвуют в расследовании крушения у берегов Индонезии самолета авиакомпании Lion Air.

Отмечается, что у указанных моделей есть функция, которая помогает избежать задирания носа лайнера во время полета. При нештатной ситуации система может слишком сильно опустить нос, и у пилотов не будет возможности выровнять полет, писало издание. В этом случае судно уходит в пике даже при ручном управлении.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air разбился у западного побережья острова Ява 29 октября. Погибли все находившиеся на борту 189 человек.