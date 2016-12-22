Цена барреля Brent упала на $3,5 и потянула вниз курс рубля

Стоимость барреля нефти марки Brent на Лондонской бирже вечером 13 ноября резко снизилась. На минимуме цена опустилась до отметки $66,67, что на $3,45 или 4,92% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Ниже отметки $67 за баррель цена Brent опустилась впервые с 6 апреля 2018 года, а на пике падения приблизилась к уровню, зафиксированному 20 марта текущего года.
На фоне снижения нефтяных котировок на Московской бирже пошел вниз и курс рубля. В 18:43 мск курс доллара на Московской бирже достиг отметки 68,1575 руб., что примерно на 31 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов и более чем на 0,5 руб. выше минимума дня. Одновременно с этим курс евро вырос до 76,7875 руб. (+56,75 коп. к закрытию предыдущих торгов).
К 19:00 мск стоимость барреля Brent на Лондонской бирже составляла $67,24, курс доллара на Московской бирже достиг отметки 68,06 руб., курс евро — 76,76 руб.