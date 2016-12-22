Курс евро превысил отметку в 75 руб.

Евро пробил отметку в 75 руб., а доллар держится на уровне выше 60 руб. на фоне санкций против российских бизнесменов, от которых больше других пострадала UC Rusal

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Курс евро на Московской бирже впервые с 3 августа 2016 года поднялся выше 75 руб. и достиг уровня в 75,35 руб. (рост на 5,56%), свидетельствуют данные торгов. При этом к 17:58 мск курс евро вернулся к уровню в 74,23 руб. (рост на 3,74% к закрытию торгов в пятницу, 6 апреля).

Доллар преодолел отметку в 60 руб. еще раньше, по состоянию на 18:00 мск на Московской бирже валюта торговалась по 60,29 руб. В течение дня доллар поднимался до 60,56 руб.

Ослабление рубля происходит на фоне снижения котировок индексов Мосбиржи. Руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович заявила РБК Quote, что падение индексов Мосбиржи связано с заявлением UC Rusal о невозможности обслуживать свои долларовые обязательства. К 18:18 индекс Мосбиржи снизился на 8,30%.

«На UC Rusal оказывается беспрецедентное давление — как в плоскости реального сектора, так и в отношении рынка ценных бумаг, где открыта мощнейшая игра на понижение стоимости эмитента», — считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов высказал мнение, что для стратегических инвесторов обвал котировок UC Rusal не повод для избавления от акций компании. «Единственное, что необходимо помнить инвесторам, — горизонт инвестирования при покупке на текущих уровнях будет не менее 3–5 лет», — отметил он.