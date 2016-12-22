Художник пообещал закрасить купленную за $730 тыс. картину Бэнкси

Американский художник Рон Инглиш заявил, что закрасит белым картину Бэнкси «Рабский труд» (Slave labour), которую он приобрел на аукционе за $730 тыс., сообщает CNN.

Фото: Anwar Hussein / FA Bobo / PIXSELL / PA Images / ТАСС

Инглиш объяснил свое решение протестом. «Это удар для уличного искусства. Оно не должно покупаться и продаваться», — сказал художник. По его словам, он намерен и дальше выкупать такие работы, чтобы закрасить их.

После того как картину Бэнкси закрасят, Инглиш планирует продать ее за $1 млн. «Я безумен, но я не глуп», — заявил он.

Картина «Рабский труд» появилась на стене одного из магазинов в Лондоне в 2012 году. Через год ее вырезали из стены, чтобы продать. Инглиш ​купил картину 14 ноября на аукционе Julien's Auctions в Лос-Анджелесе.

В начале октября другая работа Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась, сразу после того как ее продали на аукционе Sotheby’s за $1,4 млн. Позже сам художник, настоящее имя которого неизвестно, рассказал, что в раму картины был встроен шредер, который однако не смог полностью уничтожить произведение, как планировал Бэнкси.