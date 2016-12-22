ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,99 65,59 EUR Нал. 77,44 76,12 USD Бирж. 66,27 -0,63 EUR Бирж. 76,81 -0,24 USD ЦБ. 66,77 +0,59 EUR ЦБ. 77,08 +1,01 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 6304,90 -22,70 IMOEX 2366,47 -2,12% RTSI 1124,08 -1,69% Brent 80,87 -3,07% DJIA 25050,29 -2,19% Nasdaq 7329,10 -1,31%
Покупатель самоуничтожившейся картины Бэнкси оставил сделку в силе
Лента новостей
Покупатель самоуничтожившейся картины Бэнкси оставил сделку в силе 06:10, Общество «Коммерсантъ» назвал вероятную причину аварии ракеты «Союз» 05:19, Общество NBC узнал о договоренностях между США и Турцией по пастору Брансону 05:15, Политика Умер командующий Восточным округом войск Росгвардии 04:36, Общество В Турции задержали двух россиян по подозрению в принадлежности к ИГ 04:21, Политика Средний чек в магазинах России вырос после пяти месяцев падения 03:47, Общество Нурмагомедов стал почетным гражданином Грозного 03:40, Общество Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 03:32, РБК и Mastercard Футболист Смолов предложил простить Мамаева и Кокорина 03:05, Общество Порошенко разрешил войскам в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия 02:30, Политика Кадыров сообщил о наказании для бросившего банку в метро Москвы чеченца 02:07, Общество РСПП предложил дать попавшим под санкции компаниям налоговые льготы 01:57, Бизнес Российский министр отказалась жить на прожиточный минимум 01:16, Общество С Вайнштейна сняли один из пунктов обвинения 00:51, Общество Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 00:45, РБК и Philips Сборная России сыграла вничью со Швецией в Лиге наций 00:42, Спорт Защита подозреваемого в избиении футболиста Мамаева обжалует его арест 00:16, Общество Железняк связал уход с постов в «Единой России» с пенсионной реформой 00:04, Политика Ротация продолжается: почему покинул пост глава Башкирии Рустэм Хамитов 11 окт, 23:30, Политика Предупредившая о сбоях интернета ICANN обновила ключи безопасности 11 окт, 23:13, Технологии и медиа В Чувашии задержали водителя попавшего в ДТП с 12 погибшими грузовика 11 окт, 23:07, Общество Тайна журналиста: почему отношения США и Саудовской Аравии могут охладеть 11 окт, 23:04, Политика В пользу Маска: какими будут последствия аварии российского «Союза-ФГ» 11 окт, 22:59, Политика Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 11 окт, 22:59, РБК и Lenovo Суд вынес приговор сбившему пешеходов в центре Москвы во время ЧМ-2018 11 окт, 22:49, Общество Лига наций по футболу. Россия — Швеция. Онлайн 11 окт, 22:45, Спорт СМИ опубликовали видео учений стратегических ядерных сил России 11 окт, 22:32, Политика «Кэшбери» приостановила работу 11 окт, 22:29, Финансы
Покупатель самоуничтожившейся картины Бэнкси оставил сделку в силе
Общество, 06:10
0
Покупатель самоуничтожившейся картины Бэнкси оставил сделку в силе

Самоуничтожившаяся после покупки картина Бэнкси «Девочка с шаром» была, несмотря на порчу, куплена на аукционе за $1,4 млн. Об этом говорится в сообщении аукционного дома Sotheby’s.

После того, как был оглашен покупатель, выигравший возможность забрать картину, она была разорвана 6 октября встроенным в нее шредером.Тем не менее покупательница решила не отказываться от приобретения, и испорченной картине представляющим Бэнкси сервисом аутентификации его работ Pest Control было дано новое имя: «Любовь в мусорке». «Впервые на аукционе был продан живой перформанс», — комментирует Sotheby’s уничтожение картины и покупку того, что от нее осталось.

«Сначала я была шокирована, но постепенно начала понимать что я получу свой собственный кусочек истории искусства», — передает аукцион слова покупательницы.

В сообщении отмечается, что данный случай «самоуничтожающегося искусства» имеет свои прецеденты в лице работ Густава Метцгера и Жана Тингуели.

После уничтожения картины Глава Sotheby’s Алекс Бранзик выразил предположение, что она будет продана по большей цене, однако этого не случилось. Тем не менее, на торгах «Девочка с шаром» побила личный рекорд Бэнкси

Теги: Sotheby’s , Бэнкси
Главное
Власти предложили создать госкомпанию на рынке переработки мусора Бизнес
Материалы по теме
В Sotheby's опровергли сговор с Бэнкси из-за самоуничтожившейся картины Общество
Бэнкси объяснил самоуничтожение его картины после продажи на аукционе Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter