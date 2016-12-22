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Украина арестовала в Мариуполе следовавшее из России судно
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Украина арестовала в Мариуполе следовавшее из России судно
Украинский кризис, 22:17
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Украина арестовала в Мариуполе следовавшее из России судно
По словам генпрокурора, корабль перевозил продукцию комбината, находящегося на территории ЛНР. Арест судна генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал «ответом санкциям»
Фото: Юрій Луценко / Facebook

Власти Украины арестовали в порту Мариуполя 3 тыс. т продукции Алчевского металлургического комбината, расположенного на территории ЛНР, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Груз перевозился кораблем, следовавшим под флагом Либерии. Луценко заявил, что судно следовало из «российского порта» в Бельгию.

Генпрокурор добавил, что «причастные лица» будут привлечены к ответственности по статье украинского Уголовного кодекса о финансировании терроризма (ст. 258-5). Она предусматривает до восьми лет лишения свободы, а в случае, если преступления совершила группа людей или в особо крупном размере — от 10 до 12 лет.

Луценко также выложил фотографии корабля. На снимках видно его название: Comet.

По данным портала Marine Traffic, отслеживающего передвижения кораблей, в Мариуполе находится сухогруз Comet, следующий под флагом Либерии. Этот корабль следовал в Антверпен, согласно информации еще одного портала, Vessel Finder. В порт Мариуполя он зашел 28 октября. До этого, по данным сайта, корабль зашел в порт в краснодарском городе Темрюк.

«Наш ответ санкциям», — прокомментировал арест судна генпрокурор Украины. Ранее в четверг, 1 ноября, глава российского правительства Дмитрий Медведев ввел санкции против 322 украинских физических и 68 юридических лиц. Под ограничения — заморозка безналичных средств и имущества на территории России, запрет на вывод денег из страны — попал и Луценко.

Алчевский металлургический комбинат, продукцию которого перевозило судно, производит чугун, шпак, слябы, доменный кокс и другую металлургическую и химическую продукцию. В феврале 2017 года предприятие остановило свою работу, в декабре и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что комбинат был снова запущен.

На Алчевском металлургическом комбинате не ответили на звонки РБК.

Двумя днями ранее, 30 октября, Россия и Украина обменялись задержанными моряками. В Россию отправились члены экипажа судна «Норд», которое было задержано в Азовском море еще в марте. Власти Украины посчитали, что корабль нарушил правила въезда «на временно оккупированную территорию» страны.

Авторы: Андрей Гатинский, Валерий Романов.
Теги: Украина , Судно , арест
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