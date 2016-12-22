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NYT узнала о запрете Цукерберга пользоваться iPhone в офисе Facebook
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NYT узнала о запрете Цукерберга пользоваться iPhone в офисе Facebook
Технологии и медиа, 16:27
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NYT узнала о запрете Цукерберга пользоваться iPhone в офисе Facebook

Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг запретил менеджерам пользоваться смартфонами Apple в офисе компании, обязав применять аппараты на системе Android. Об этом сообщают источники газеты The New York Times.

По данным издания, такое решение стало ответом Цукерберга на критику гендиректора Apple Тима Кука в адрес политики использования данных пользователей Facebook. «Мы не собираемся торговать вашей частной жизнью, для нас это одно из прав человека и гражданских прав», — говорил Кук в марте в интервью MSNBC.

NYT узнала о попытках Facebook «очернить» Apple и Google
Технологии и медиа

Заявление главы Apple прозвучало на фоне скандала Facebook с британской фирмой Cambridge Analytice, которая заполучила данные более 80 млн пользователей соцсети без их ведома. Компанию обвинили в сотрудничестве с предвыборным штабом Дональда Трампа и сборе данных пользователей для оценки их политических предпочтений во время президентской гонки в 2016 году. В мае Cambridge Analytica объявила о банкротстве и закрылась, Цукерберг признал ошибку, указав, что компания оказалась не готова к утечке.

По информации NYT, после скандала Facebook заказывала негативные статьи про Apple и Google, чтобы «очернить» компании, а также про американского финансиста Джорджа Сороса, который раскритиковал Facebook и Google на Всемирном экономическом форуме. По его словам, компании «не хотят защищать общество от последствий своих действий».

Теги: Марк Цукерберг , iPhone , Apple , Facebook
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