Замглавы МИДа предложил провести «инвентаризацию отношений» с ЕС

Замглавы МИДа Александр Грушко заявил, что Россия предлагает Евросоюзу провести «комплексную инвентаризацию отношений». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы предлагали Евросоюзу вместе разобраться, что из той многослойной структуры нашего сотрудничества, которая существовала до украинского кризиса, нужно сохранить, что оставить в архивах», — сказал он.

Грушко добавил, что в ЕС «все громче» предлагают нормализовать отношения с Россией на основе равноправия и учета интересов обеих сторон. Он отметил, что решать проблему с отношениями стоит начать с возобновления тех форматов, которые изначально были деполитизированными.

По мнению Грушко, на первом месте стоят секторальные диалоги и встречи в формате правительства России и Еврокомиссии. Они были важны в решении проблем экономики, бизнеса и граждан в различных областях, отметил замглавы МИДа.

В октябре премьер-министр Дмитрий Медведев назвал сложившееся состояние экономических отношений с Евросоюзом «временем упущенных возможностей». Он отметил, что Россия и ЕС всегда тесно сотрудничали в энергетике, торговле, промышленности и бизнесе. Ранее он говорил, что европейский бизнес сильно пострадал от антироссийских санкций.