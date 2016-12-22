Кремль отказался считать меры Запада против России санкциями

Говоря о них, стоит использовать термины «ограничения» или «рестрикции», считает пресс-секретарь президента. Подобную позицию Дмитрий Песков объяснил тем, что законными антироссийские меры США и ЕС в Кремле не считают

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Слово санкции, как считают в Кремле, относится к международному праву. Законными меры стран Запада в отношении российских чиновников, бизнесменов и компаний, по мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не являются. Поэтому их стоит называть «ограничениями» или «рестрикциями», заявил Песков. Такую точку зрения он выразил в интервью телеканалу «Дождь».

«Санкции — это то, что соответствует международному праву», — сказал пресс-секретарь президента. «В данном случае мы не признаем эти односторонние ограничения как законные санкции, мы считаем их незаконными», — добавил представитель Кремля, заметив, что поэтому, «наверное, более правильно», говоря о них, употреблять слова «ограничения» или «рестрикции», а не «санкции».

Первые антироссийские санкции страны Запада одобрили весной 2014 года — сначала их ввели США, затем подобные ограничения поддержал Евросоюз. Это произошло после того, как в марте в Крыму состоялся референдум, по итогам которого Крым был присоединен к России. Впоследствии меры против Москвы неоднократно продлевались и расширялись.

Один из наиболее масштабных пакетов санкций против России Соединенные Штаты одобрили в апреле. Тогда под ограничения попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Патрушев и другие. Также в черном списке тогда оказались такие компании, как UC Rusal, En+ и «Ренова». Bloomberg в первый рабочий день после введения ограничений оценил потери богатейших россиян из-за санкций в $16 млрд.

В последний раз два уже существующих санкционных списка против России — относительно событий на Украине и по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки») — американское Министерство финансов расширило 8 ноября. Под ограничения тогда попали три физических и девять юридических лиц. Среди них, в частности, были Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики, а также крымские ​санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор» и компании «КрымТЭЦ» («Крымтеплоэлектроцентраль»), «Гарант-СВ», курорт Mriya Resort & SPA, ООО «УКИП» и ООО «Южный проект».