Медведев оценил состояние экономических отношений России и ЕС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал состояние сложившихся экономических отношений между Россией и Евросоюзом, передает ТАСС.

«Прошедшие годы оказались временем упущенных возможностей для экономических связей России и ЕС», — отметил Медведев.

При этом председатель правительства напомнил, что Россия и страны ЕС всегда тесно сотрудничали в бизнесе, энергетике, торговле, промышленности и безопасности.

Он добавил, что в настоящее время наиболее успешная экономическая политика ведется на восточном направлении. «На восточном направлении сделано несоизмеримо больше», — подчеркнул Медведев.

Накануне, 18 октября, в интервью Euronews Медведев отметил, что европейский бизнес сильно пострадал от введенных против России санкций, поскольку объем торговли России с ЕС «огромен».



