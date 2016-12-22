ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,24 64,78 EUR Нал. 76,43 74,82 USD Бирж. 65,47 +0,16 EUR Бирж. 75,39 -0,23 USD ЦБ. 65,40 -0,13 EUR ЦБ. 75,65 -0,27 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6731,40 +14,40 IMOEX 2411,42 -0,24% RTSI 1162,79 -0,26% Brent 79,76 -1,16% DJIA 25687,92 -0,45% Nasdaq 7607,46 -0,49%
Медведев рассказал о неспособности Трампа улучшить отношения с Россией
Лента новостей
Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 21:25, РБК и Мираторг Дуров обвинил Facebook в стремлении к прибыли в ущерб пользователям 21:25, Технологии и медиа Футболиста «Барселоны» оштрафовали на €800 тыс. за драку в ночном клубе 21:20, Спорт ОЭСР увидела риски для налоговой прозрачности в «золотых паспортах» 21:16, Финансы Оперативный штаб огласил списки пострадавших при атаке на колледж в Керчи 21:10, Общество Инвесторы поддержали идею снять Цукерберга с поста главы совдира Facebook 21:04, Бизнес Медведев рассказал о неспособности Трампа улучшить отношения с Россией 21:00, Политика На Останкинской телебашне отключили подсветку в память о погибших в Керчи 20:51, Общество Какое пространство максимально отражает ваш характер и внутренний мир 20:26, РБК и Элитная недвижимость Мексиканский боксер подписал рекордный контракт в истории спорта 20:26, Спорт Минздрав заявил о 37 находящихся в больницах пострадавших из Керчи 20:18, Общество Адвокат сообщил об отмене ареста счетов экс-главы Серпуховского района 20:08, Политика В совете при Росгвардии заявили об отсутствии охраны в колледже в Керчи 20:00, Общество Москвичу дали три года за контрабанду запчастей истребителей на Украину 19:54, Общество Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в Керчи 19:54, Общество Реальные доходы россиян ускорили падение 19:50, Экономика Детский омбудсмен Крыма опровергла лицензию на оружие у студента из Керчи 19:48, Общество Порошенко выразил соболезнования потерявшим детей в Керчи украинцам 19:47, Политика Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 19:40, РБК и FW Raiffeisen Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения 19:28, Политика Путин и президент Египта проехались на автомобилях Aurus 19:21, Общество Футболист «Челси» попал в Книгу рекордов Гиннесса 19:14, Спорт СК проверит наличие влияния на устроившего стрельбу в Керчи студента 19:12, Общество 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 19:09, РБК и Volkswagen В США замедлилось строительство домов: что это означает для экономики 19:08, Quote «Ростелеком» внедрит квантовые технологии для передачи данных 19:06, Технологии и медиа МИД Эквадора рассекретил документы о предоставлении гражданства Ассанжу 18:54, Политика В вещах подозреваемого в стрельбе обнаружили второе взрывное устройство 18:52, Общество
Медведев рассказал о неспособности Трампа улучшить отношения с Россией
Политика, 21:00
0
Медведев рассказал о неспособности Трампа улучшить отношения с Россией
По мнению премьера, Трамп не сможет добиться улучшения отношений с Россией — на него слишком сильно давят внутри страны
Дмитрий Медведев (слева) (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Глава правительства России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews заявил, что президент США Дональд Трамп «ничего с точки зрения радикального улучшения отношений между нашими странами пока не сделал». Премьер выразил сомнение в том, что Трампу это удастся в будущем. Один из отрывков опубликован на YouTube телеканала.

«И вряд ли способен сделать – именно в силу давления, которое на него оказывается», — сказал премьер (цитата по «РИА Новости»). Медведев добавил, что внутри США президента «атакуют справа и слева».

Еще одна опубликованная на YouTube часть интервью касается комментариев Медведева по поводу «антироссийской истерии». Она, подчеркивает глава правительства, существует в США.

«Понимаете, вообще любые оценки такого порядка, они точно не способствуют международному сотрудничеству. Я вспоминаю советский период, когда Советский Союз тоже вешал ярлыки, клеймил международную систему капитала, говорил о том, что нас разделяет, — ни к чему хорошему это не вело», — говорит в этой части интервью премьер.

«Всё, что связано с Россией в Соединенных штатах, преследует другую цель — это внутриполитические разборки», — считает Медведев. Политическая борьба ведется не только между двумя основными партиями, Республиканской и Демократической, но и в среде самих республиканцев тоже, продолжает он. Аналогичная ситуация сложилась и в Европе, продолжает глава правительства: антироссийская кампания в 90% случаев «преследует абсолютно внутриполитические цели».

Другой вопрос касался влияний введенных против России санкций. Американский бизнес от них не сильно страдает, говорит Медведев, в отличие от европейского, так как объем торговли России с ЕС «огромен». «Торговый оборот с США, приблизительно, сейчас плохой период, это $20 млрд. Это ничто», — добавил он.

Bloomberg в середине августа, ссылаясь на источников, близких к российскому руководству, писал, что Москва продолжает верить в то, что Трамп способен улучшить отношения двух стран. Но чиновники в России все больше убеждаются в том, что экономическая изоляция скорее всего будет сохранятся и в будущем и что ситуация может ухудшиться, говорилось в материале.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Дмитрий Медведев , Дональд Трамп
Главное
Оперативный штаб огласил списки пострадавших при атаке на колледж в Керчи Общество
Материалы по теме
Медведев назвал санкции против банков объявлением торговой войны Политика
Новак пообещал достроить «Северный поток-2» несмотря на санкции Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter