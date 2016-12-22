Медведев рассказал о неспособности Трампа улучшить отношения с Россией

По мнению премьера, Трамп не сможет добиться улучшения отношений с Россией — на него слишком сильно давят внутри страны

Дмитрий Медведев (слева) (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Глава правительства России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews заявил, что президент США Дональд Трамп «ничего с точки зрения радикального улучшения отношений между нашими странами пока не сделал». Премьер выразил сомнение в том, что Трампу это удастся в будущем. Один из отрывков опубликован на YouTube телеканала.

«И вряд ли способен сделать – именно в силу давления, которое на него оказывается», — сказал премьер (цитата по «РИА Новости»). Медведев добавил, что внутри США президента «атакуют справа и слева».

Еще одна опубликованная на YouTube часть интервью касается комментариев Медведева по поводу «антироссийской истерии». Она, подчеркивает глава правительства, существует в США.

«Понимаете, вообще любые оценки такого порядка, они точно не способствуют международному сотрудничеству. Я вспоминаю советский период, когда Советский Союз тоже вешал ярлыки, клеймил международную систему капитала, говорил о том, что нас разделяет, — ни к чему хорошему это не вело», — говорит в этой части интервью премьер.

«Всё, что связано с Россией в Соединенных штатах, преследует другую цель — это внутриполитические разборки», — считает Медведев. Политическая борьба ведется не только между двумя основными партиями, Республиканской и Демократической, но и в среде самих республиканцев тоже, продолжает он. Аналогичная ситуация сложилась и в Европе, продолжает глава правительства: антироссийская кампания в 90% случаев «преследует абсолютно внутриполитические цели».

Другой вопрос касался влияний введенных против России санкций. Американский бизнес от них не сильно страдает, говорит Медведев, в отличие от европейского, так как объем торговли России с ЕС «огромен». «Торговый оборот с США, приблизительно, сейчас плохой период, это $20 млрд. Это ничто», — добавил он.

Bloomberg в середине августа, ссылаясь на источников, близких к российскому руководству, писал, что Москва продолжает верить в то, что Трамп способен улучшить отношения двух стран. Но чиновники в России все больше убеждаются в том, что экономическая изоляция скорее всего будет сохранятся и в будущем и что ситуация может ухудшиться, говорилось в материале.