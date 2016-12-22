В Госдуме предложили запретить продажу чипсов и газировки в школах

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Курс евро на 29 сентября

EUR ЦБ: 76,23 (-0,81)

Курс доллара на 29 сентября

USD ЦБ: 65,59 (-0,24)

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