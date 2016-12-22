В Госдуме предложили запретить продажу чипсов и газировки в школах

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил запретить в школах продажу чипсов, газировки и шоколадных батончиков, в том числе в вендинговых аппаратах, сообщает ТАСС.
По его мнению, не зная о вреде этих продуктов, ребенок ест их и «подсаживается на сахар». Огуль предложил разнообразить ассортимент школьных столовых соками, фруктами, овощами, молочными продуктами, мармеладом и зефиром. Помимо этого, он обеспокоен проблемой детского ожирения. По мнению депутата, культура потребления вредных продуктов идет из семьи.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил запретить продажу кофе на территории школ.
В конце августа лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко предложил ограничить продажу чипсов, газировки и шоколада в школах города.