СМИ узнали об отказе трети правительства принять план Мэй по Brexit

11 из 25 министров правительства Великобритании высказались против плана премьера Терезы Мэй по выходу страны из Евросоюза. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на сообщения в Twitter корреспондентов The Daily Telegraph и телеканала ITV.

По данным газеты, безоговорочно поддержал план премьера только один министр. Имен глав ведомств и сами ведомства не называются.

Журналист телеканала Sky News Бэт Рикби.в своем Twitter сообщает «примерно о десяти» министрах, выступивших против плана Мэй.

Ранее сообщалось, что Терезе Мэй удалось уговорить большую часть министров принять план по выходу из Евросоюза. Сколько глав ведомств согласились с премьером, не указывалось. В ноябре в знак протеста со своего поста ушел замминистра транспорта Великобритании Джо Джонсон, требуя провести новый референдум по Brexit. Всего в британском кабмине 25 министров.

Как сообщала The Times 11 ноября, четверо из них находились «на грани отставки» из-за того, что Брюссель отверг предложение премьера по созданию «независимого механизма» по разрешению проблемы выхода Британии из временного таможенного соглашения с ЕС.

Мэй отметила, что ее проект «абсолютно соответствует национальным интересам» Великобритании и пообещала подробнее изложить его 15 ноября, на заседании парламента, от которого зависит осуществление плана. По данным The Times, соглашение предполагает, что Соединенное Королевство покинет Таможенный союз ЕС, что позволит Лондону вести независимую от остальной Европы торговую политику. Однако Брюсселю удалось добиться от Мэй обещания сохранить соблюдение основных стандартов ЕС в области защиты прав рабочих, правил окружающей среды и субсидирования предприятий государством. Кроме того, Северной Ирландии придется соблюдать и дополнительные нормы ЕС до выработки Брюсселем и Лондоном отдельного решения