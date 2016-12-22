Страницу Кадырова в Instagram разблокировали

Страницу главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram полностью разблокировали, заявил он в своем Telegram-канале.

«Справедливость восторжествовала. На это потребовалось почти одиннадцать месяцев», — написал он.

​Кадыров пожаловался, что все это время его подписчики «лишены были возможности получать информацию из первых рук», а жители самой Чечни «не могли напрямую ко мне обращаться... минуя все бюрократические инстанции». «Конечно, не уверен, что произошедшая ошибка не будет повторена», — заключил Кадыров.

Кадыров уже сделал первую запись в соцсети, посвященную пистолету.

«Пистолет. Как много я должен сказать тебе, мой друг. Будто в этой тишине только ты и я», — написал он.

https://www.instagram.com/p/BqLA2N3hokH/

Страницы Кадырова в Instagram и Facebook заблокировали в декабре 2017 года. Компания Facebook, которой принадлежат обе соцсети, объяснила это попаданием главы Чечни тремя днями ранее в санкционный список США по «закону Магнитского» в связи с нарушением прав человека на территории республики. Кремль тогда выразил обеспокоенность блокировкой аккаунтов Кадырова, а Роскомнадзор потребовал от соцсетей объяснений.

В ноябре 2018 года Instagram заблокировал аккаунт сторонников Кадырова za_kadyrov_95.