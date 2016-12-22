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В Чечне министр отреагировал на блокировку Instagram сторонников Кадырова
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В Чечне министр отреагировал на блокировку Instagram сторонников Кадырова
Технологии и медиа, 22:25
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В Чечне министр отреагировал на блокировку Instagram сторонников Кадырова

В Instagram «не хотят, чтобы пользователи слушали» главу Чечни Рамзана Кадырова, сказал РБК министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, комментируя блокировку аккаунта za_kadyrov_95.

«Жаль, что такой ужас наводит Рамзан Ахматович и его голос на наших, с позволения сказать, партнеров. Неугодно товарищам из Instagram и Facebook, которые, сами понимаете, кому служат и какой стране. Считают, что надо закрыть этот голос, не хотят они, чтобы Рамзана Ахматовича слушали. И так себя ведут люди, претендующие на звание цивилизованных», — отметил он.

По словам министра, любой аккаунт, «который пользуется именем Рамзана Ахматовича, тут же начинает пользоваться популярностью». «Этот аккаунт за кратчайшие сроки набрал более 1,5 млн подписчиков. Это были тысячи комментариев, это были добрые темы, красивые посты», — добавил он.

Умаров подчеркнул, что Кадыров «лично не имеет никакого отношения к этому аккаунту».

Личные аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы 23 декабря 2017 года, через три дня после того, как он попал под американские санкции по «закону Магнитского». В Facebook объяснили блокировку необходимостью выполнять американское законодательство, которое требует дезактивации аккаунтов попавших под ограничения людей. В Кремле тогда выразили обеспокоенность в связи с блокировкой, а Роскомнадзор пригрозил соцсети проверкой.

Теги: Instagram , Рамзан Кадыров , блокировка
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