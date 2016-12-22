Пентагон опроверг использование фосфорных боеприпасов в Сирии

Вашингтон ответил на обвинения Москвы, сообщившей о применении фосфорных боеприпасов авиацией США при ударах по городу Хаджин в Сирии

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Министерство обороны США выступило с опровержением заявлений российские военных, обвинивших Соединенные Штаты в применении запрещенных фосфорных боеприпасов в Сирии. В Пентагоне подчеркнули, что на вооружении частей, принимающих участие в операции в Сирии, подобных боеприпасов просто нет, передает Reuters.

«К настоящему моменту мы не получили ни одного сообщения об использовании белого фосфора. Ни одно из военных подразделений в этом районе не имеет на вооружении каких-либо фосфорных боеприпасов», — заявил представитель Пентагона Шон Робертсон.

Ранее в применении фосфорных боеприпасов американских военных обвинило российское Минобороны. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что два истребителя F-15 нанесли удар бомбами запрещенного типа по населенному пункту Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

Помимо России в применении фосфорных боеприпасов в Сирии США ранее обвиняли и правозащитники. Так, организация Human Rights Watch в июне 2017 года заявляла, что авиация коалиции использовала бомбы с фосфором для нанесения ударов по густонаселенным городам Ракка и Мосул.

Белый фосфор применяется в зажигательных снарядах и авиабомбах. Он горит с высокой температурой и причиняет тяжелые ожоги при попадании на кожу. Продукты горения белого фосфора также ядовиты, что является дополнительным элементом поражения. Применение фосфорных боеприпасов в тех случаях, когда это грозит нанести урон мирным жителям, запрещено дополнительным протоколом к Женевскому соглашению 1949 года. США и Израиль этот документ не подписали.