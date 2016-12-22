Врио главы Хакасии исключил бюджетный дефолт в республике

Хакасия получит от Минфина 1,2 млрд руб., бюджетного дефолта в республике не будет. Об этом заявил врио главы региона Михаил Развожаев, сообщает ТАСС.

Он отметил, что на этой неделе провел переговоры с Министерством финансов России, по итогам которых был подписан протокол. «Минфин России окажет безвозмездную помощь республике в размере 1,2 млрд руб.», — сказал Развожаев. Он добавил, что бюджетный год Хакасия закончит «без финансовых потрясений», за ноябрь республика сможет выплатить зарплаты и другие социальные выплаты.

По итогам 2017 года Хакасия, Мордовия, Костромская область, Карелия и Кабардино-Балкария стали регионами с высоким уровнем долговой нагрузки. После этого в Костромской области и Хакасии было введено казначейское сопровождение. Долг Хакасии составлял 122,55% от налоговых и неналоговых доходов ее бюджета. Глава Минфина Антон Силуанов призвал руководство этих регионов не доводить бюджеты «до ручки».

11 ноября в Хакасии прошел второй тур выборов. Победу одержал коммунист Валентин Коновалов.