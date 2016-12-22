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S&P предупредило о рисках рефинансирования долгов в регионах
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S&P предупредило о рисках рефинансирования долгов в регионах
Экономика, 23 янв, 17:52
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S&P предупредило о рисках рефинансирования долгов в регионах
Положение российских регионов в 2018 году может ухудшиться, следует из доклада S&P. Риски рефинансирования их долгов остаются высокими, несмотря на меры властей, считают эксперты

Финансовое положение российских регионов в ближайшее время может ухудшиться из-за замедления роста их собственных доходов, а также новых схем поддержки из федерального центра. Такие выводы содержатся в аналитическом отчете S&P Global Ratings (есть у РБК), посвященном бюджетам российских регионов.

Согласно прогнозам агентства, в ближайшие три года темпы роста доходов российских регионов снизятся примерно на 5,5% по сравнению с 2017 годом. Вдобавок профицит бюджетов субъектов может сократиться вдвое или больше, а дефицит с учетом капитальных расходов — увеличиться.

По мнению аналитиков, возможности регионов по дальнейшему сокращению расходов себя исчерпали. В 2017 году их расходы в реальном выражении составляли 83% от уровня 2012 года, когда были приняты майские указы президента. «Этот фактор оказывает все возрастающее давление на расходы, связанные с финансированием бюджетных услуг, особенно в связи с предстоящими президентскими выборами в 2018 году», — отмечают авторы доклада.

Финансовые показатели регионов существенно разнятся, что мешает сделать общие выводы и прогнозы, пишут аналитики. Например, около десяти регионов каждый год нарушают установленное федеральным правительством ограничение на размер дефицита бюджета и долга.

В 2017 году Карелия стала одним из регионов с самым высоким уровнем долговой нагрузки с точки зрения соотношения с собственным доходом. К таким регионам также относятся Мордовия, Хакасия, Кабардино-Балкария, Еврейская автономная область, Костромская и Псковская области, говорится в докладе S&P.

Псковская область. Индивидуальное предпринимательство (Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС)

Красные флажки

«Режим регулирования федеральных трансфертов и кредитов становится менее предсказуемым. Он часто меняется и становится все более сложным, при этом для получения доступа к финансовой поддержке со стороны федерального правительства регионы должны выполнять множество условий», — пишут авторы. По их мнению, решение правительства ограничить предоставление новых бюджетных кредитов может ускорить рост коммерческого долга регионов.

В 2015–2016 годах федеральные власти выдали регионам около 1 трлн руб. в форме бюджетных кредитов для погашения половины коммерческого долга. Теперь, лишившись этой поддержки, регионы рискуют увеличить долю коммерческого долга с 60% совокупной долговой нагрузки в конце 2017 года до 72% в 2020 году. Соответственно, вырастет и доля банковских кредитов в структуре долга — с 30% в 2011 году до более чем 40% к 2020 году, пишет S&P.

С 2018 года Минфин намерен использовать особый инструмент для регионов, чей долг будет превышать заложенные параметры. Такие меры в середине декабря анонсировал глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, регионы, у которых общий объем долговых обязательств по предоставленным бюджетным кредитам с начала года составил свыше 80% доходов их собственных бюджетов, будут переводиться на казначейское сопровождение.

Сейчас такое решение уже принято в отношении Хакасии и Костромской области. Из-за большого объема накопленных долгов они смогут тратить деньги лишь под контролем Федерального казначейства, рассказал на прошлой неделе ТАСС глава ведомства Роман Артюхин.

Всего на программу реструктуризации бюджетных кредитов регионов, которая стартовала 1 января и продлится семь лет, власти выделят из бюджета 55 млрд руб. В первые два года регионам нужно будет выплачивать каждый год только 5% своего долга, что, по оценке президента, позволит субъектам «вызволить» 438 млрд руб. По состоянию на 1 декабря 2017 года совокупный госдолг регионов составлял 2,141 трлн руб., следует из данных Минфина, долг перед банками — почти 594 млрд руб.

«Принимая во внимание прогнозируемое увеличение объема коммерческих заимствований, мы полагаем, что расходы на обслуживание и погашение долга продолжат расти», — пишут аналитики S&P. Несмотря на меры федерального правительства, направленные на помощь регионам, риски рефинансирования в 2018–2020 годах могут оставаться относительно высокими, говорят они, поскольку банковское финансирование по-прежнему носит краткосрочный характер.

Президент Владимир Путин, выступая в конце декабря на Госсовете, предупредил, что властям субъектов не стоит вновь набирать долги и что министерства и ведомства будут следить за тем, как проходит программа реструктуризации. «Обращаю на это ваше внимание. Те ресурсы, которые вы получаете, должны вести к оздоровлению финансов регионов. Не нужно набирать новые долги, разбрасывая полученные ресурсы на то, что вы считаете наиболее целесообразным, и опять погружаться в эту долговую яму», — заявил президент.

Автор: Екатерина Копалкина.
Теги: бюджет , Standard & Poor's , регионы России
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