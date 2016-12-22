Новый глава Хакасии — РБК: «Вешать портреты — это излишнее рвение»

Новый глава Хакасии Валентин Коновалов в интервью РБК перечислил ошибки предшественника, которые привели к возникновению протестных настроений, и посоветовал высокопоставленным охотникам самостоятельно организовывать досуг

Валентин Коновалов (Фото: Александр Колбасов / РИА Новости)

Жители Хакасии во втором туре избрали нового главу региона — на безальтернативной основе победу одержал коммунист Валентин Коновалов, набравший 57,57%. Впервые в новейшей истории России во втором туре выборов принимал участие всего один кандидат — с выборов снялись многолетний глава Хакасии Виктор Зимин, эсэр Андрей Филягин и кандидат от Партии роста Александр Мяхар. На следующий день после победы новый губернатор рассказал РБК, кого уволит из регионального правительства, будет ли строить коммунизм и как будет работать в условиях финансовых проблем в республике.

«У кого чистая репутация — может остаться»

— Вам 30 лет. Чем вы намерены компенсировать нехватку опыта, о которой говорили ваши оппоненты?

— У нас в Хакасии ни у одного из избранных глав региона не было опыта управления регионом до вступления в должность, в том числе у моего предшественника. А опыт управления коллективом у меня есть, я представляю, что это такое. Мы понимаем, что нужен большой управленческий опыт — подбирается команда, в любом случае управление республикой осуществляется коллективом. Я человек, который, прежде чем принимать решение, выслушает все стороны, особенно специалистов в своих отраслях.

Руководствоваться будем честной, принципиальной позицией, ну и энергией. Не будем замыкаться в себе, будем делать так, чтобы республика действительно развивалась.

— Из ваших слов следует, что вы планируете оставить в правительстве кого-то из прежней команды.

— Я предвзято не отношусь ни к кому. У кого чистая репутация, кто действительно признан в своей отрасли, может остаться. Мы сейчас будем беседовать с действующими чиновниками, с теми, кто хочет претендовать на эти должности. Проведем конкурс, по его итогам представим кандидатуры. Ряд должностей в правительстве согласуется с Верховным советом Хакасии (региональным парламентом. — РБК). Поэтому в любом случае будут широкие переговоры с привлечением политических партий и общественности.

— Каково будет соотношение старых и новых кадров в вашей команде?

— Мне сейчас сложно оценивать, честно говоря. Весь экономический блок уйдет, потому что был неэффективен. Остаться, возможно, смогут те, кто работал в сфере культуры, здравоохранения. Но опять же, все это будет на основании конкурса — мы будем оценивать не только действующих руководителей, но и претендентов.

— Что это будет за конкурс и каковы критерии отбора?

— Профессионализм, чистоплотность и репутация — человек не должен быть замешан в коррупционных сферах и иметь аффилированность с крупным капиталом.

— Ваши слова звучат абстрактно и несколько популистски.

— Я понимаю. Мы, конечно, широкой публике конкретную схему озвучим. Но в принципе еще начиная с первого тура выборов мы принимали анкеты, у нас уже сейчас есть база претендентов в состав правительства, и эту работу по отбору мы продолжим.

— Можно сказать, у вас свои «Лидеры России» в масштабе региона.

— Кстати, да (смеется).

— Готовы ли вы к сотрудничеству с «Единой Россией»? Если да, то в каком качестве?

— Да, я озвучивал это неоднократно. На партийную принадлежность мы смотреть не будем. Будем учитывать интересы всех политических партий и сил. Я понимаю, что и в «Единой России» есть профессионалы и честные люди. Такое тоже бывает.

— Если вам предложат разделение полномочий губернатора и главы правительства, что ответите?

— На сегодняшний день мы такой вариант не рассматриваем. Это [должно быть] решение регионального парламента, и оно принимается двумя третями голосов. По большому счету это решение политическое. Чем Хакасия выгодно отличается от других регионов, даже от Иркутской области (другой регион с губернатором-коммунистом), это тем, что у нас коалиция ЛДПР и КПРФ с Партией пенсионеров в заксобрании имеет большинство. Так что губернатору от «Единой России» было бы работать еще тяжелее, чем губернатору от оппозиционной партии.

— У вас дефицит бюджета на 2019 год более 2 млрд руб. Как планируете исправлять ситуацию?

— По бюджету мы уже работаем в рамках бюджетного комитета. Думаю, в ближайшее время будет встреча с врио губернатора Михаилом Развожаевым, потому что он уже принял участие в работе над бюджетом. Будем активно подключаться после вступления в должность. Мы понимаем, что бюджет — это важно. И над доходами надо будет поработать, чтобы сохранить и увеличить.

Михаил Развожаев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

— Хакасия стала одним из первых регионов, в которых введено внешнее финансовое управление. Какие ошибки в управлении регионом, на ваш взгляд, допустил ваш предшественник?

— Как мне кажется, это увлечение гигантскими стройками. Требуется провести финансовый аудит долга, он по большей части коммерческий у нас. Все это нужно проверять — на что деньги брали.

Будем сокращать ненужные расходы: это раздутый аппарат — администрация, представительство в Петербурге, это пиар, на который тратилось около сотни миллионов рублей в год. Думаю, эти расходы вполне можно оптимизировать. То же касается предметов удобства для чиновников, в ряде случаев просто роскоши. Например, дорогие машины, мебель. Очевидно, что наша администрация и правительство будут жить гораздо скромнее, чем предыдущие. Мне кажется, то, что приобретается, должно обеспечивать функцию чиновника, а не создавать сверхкомфорт.

— Вы коммунист. Собираетесь ли вы строить коммунизм в отдельно взятой Хакасии?

— Вы же понимаете, что построение коммунизма в отдельно взятой Хакасии невозможно. Другое дело, что можно сделать политику региональной власти более социально ориентированной. А общественно-экономическая формация меняется все-таки на федеральном уровне.

— Что будет отличать ваш регион от остальных?

— Социальная направленность политики, более требовательная и плотная работа с крупными корпорациями, которые у нас присутствуют. Поскольку мы не собираемся лоббировать личные интересы, а будем защищать интересы жителей республики в этих переговорах.

— Звучит абстрактно.

— Проблемы озвучены. Это налоги, которые корпорации должны выплачивать на нашей территории, но сегодня мы их не получаем, потому что они зарегистрированы либо в других регионах, либо вообще в офшорах. Сегодня это и федеральная позиция: предприятия перерегистрируются на территории России. Мы будем отстаивать позицию, что где предприятие функционирует, там оно и должно платить налоги. С собственниками будем говорить об экологическом воздействии предприятий, их дальнейшем развитии на территории республики. У региональной власти есть ряд рычагов воздействия, которые мы можем применить, если вдруг собственники встанут в позу. Это касается налога на имущество организаций. Бывает, что в центре Абакана не можем найти собственника крупных площадей, хотя они сдаются кому-то в аренду. Здесь мы будем наводить порядок.

— Чей портрет повесите в своем кабинете — Путина, Ленина, Зюганова?

— У меня есть такой принцип — кумира себе сотворять не надо. Есть люди, которых я уважаю. Но до вешания портретов я еще никогда не доходил.

— Я не знаю ни одного губернатора, у которого в кабинете не висел бы портрет Путина.

— Может быть, я буду первым таким губернатором. Я не знаю, честно, какой интерьер у моего предшественника. Мы, конечно, посмотрим. Если там все это сильно гармонично смотрится, мы, конечно, трогать не будем. Но мне кажется, вешать портреты — это излишнее рвение.

— Встречались ли с вы с Развожаевым во время кампании?

— Лично я с ним во время кампании не встречался. Представители штаба с ним встречались, как только он вступил в должность.

— Будете ли вы ему предлагать какое-то сотрудничество?

— В рамках передачи полномочий, очевидно, будем сотрудничать. А в дальнейшем, вы понимаете, человек из другого региона… Мы нацелены на то, чтобы в правительство вошли люди из Хакасии. Ну и я понимаю, что вряд ли у него останется интерес работать в нашем правительстве.

— Что в деятельности Зимина привело к такому росту протестных настроений?

— Целый ряд факторов. Это провальная экономическая и социальная политика. Ни для кого не секрет, у нас за последние лет девять до банкротства были доведены ряд предприятий — совхозы, птицефабрика... В Хакасии проблема с рабочими местами. Тот факт, что Хакасия попала в число двух субъектов, которые находятся на внешнем управлении, уже о многом говорит в плане эффективности финансовой политики при Зимине.

Виктор Зимин (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

Ну и коррупционные скандалы — как подбирались кадры при Викторе Михайловиче, когда массово министров, заместителей, администрацию стали привлекать к уголовным делам… Плюс его закрытость от населения и не всегда адекватное публичное поведение и высказывания.

«С нами воевали действительно жестко»

— Во Владимирской области заксобрание уже пытается ограничить полномочия избранного губернатора от оппозиционной партии (новый законопроект предусматривает согласование кандидатов в вице-губернаторы с региональным парламентом). Вы готовы к такому?

— У нас немного другая ситуация в региональном парламенте. Но мы в принципе не настраиваемся на конфликтную позицию даже с «Единой Россией». Очевидно, что многие решения — в интересах всей республики, в том числе в интересах людей, которые поддерживают «Единую Россию». Позицию по поводу того, что работающие в Хакасии предприятия должны платить налоги в регионе, поддерживают все. В правительстве будут представлены все политические партии.​

— Есть мнение, что ваша победа — результат договоренностей руководства КПРФ с Кремлем в обмен на невыдвижение Андрея Ищенко в Приморье. Как вы к нему относитесь?

— Это абсолютно не соответствует действительности. Я, конечно, понимаю, что со мной такие договоренности точно никто бы не заключал. Но по тому, как здесь проходила кампания, я четко понял, что никаких договоренностей не было. С нами воевали действительно жестко. Если бы были такие договоренности, у нас бы здесь не было проекта «Народный глава», не подключались бы федеральные и региональные СМИ к грязи в эти последние недели. Буквально пару дней назад ребенку включаю мультик «Лунтик» на YouTube. Перед мультиком вылезает агитация — «Голосуй против Коновалова».

Юрист и комсомолец Валентин Коновалов родился в 1987 году в городе Охотске Хабаровского края. Окончив Хакасский государственный университет им. Катанова по специальности «государственное право», начал участвовать в судебных процессах в качестве защитника. В 2007 году вступил в КПРФ, с 2009 по 2012 год возглавлял региональное отделение комсомола. С 2015 года — второй секретарь Хакасского отделения КПРФ. С 2017 года — кандидат в члены центрального комитета КПРФ. С 2013 года — депутат Совета депутатов города Абакана.

— Обсуждали ли вы с Зюгановым стратегию действий в случае победы?

— Да, конечно. Он сказал, что ЦК поддержит. В целом, конечно, Геннадий Андреевич дает мне советы, но решения принимаю я на месте.

— Он ставил вам какие-то условия, которые вы должны соблюсти по отношению к КПРФ?

— Нет. Единственное, что он говорил — будет оказана поддержка на​шей фракцией в Думе в плане вхождения республики в федеральные программы. Мы постараемся быть эффективнее, чем предыдущее правительство.

— Что вы думаете о самовыдвижении Ищенко? Будете призывать своих сторонников поддержать его?

— Ищенко коммунист, и, мне кажется, конечно, его надо поддержать. Тем более единоросс Кожемяко там тоже идет как самовыдвиженец.

— Как победитель губернаторских выборов можете сказать, что Ищенко нужно делать для победы или что он сделал не так?

— Насколько я следил за ситуацией, он выиграл. Победа была, по большому счету, украдена. Думаю, что он лучше меня знает, что делать. Хочу пожелать ему внутренних сил, не сдаваться и идти до конца.

«Охота в обязанности губернатора не входит»

— Хакасия считается вотчиной министра обороны Сергея Шойгу. Знакомы ли вы с ним?

— Личной встречи не имел, только заочно.

— Хакасию традиционно называют местом отдыха и охоты высокопоставленных чиновников. Каковы ваши отношения с охотой и готовы ли вы продолжить деятельность предшественника в качестве экскурсовода для VIP-гостей?

— Вы же понимаете, что это все в обязанности и полномочия губернатора не входит.

— Но, наверное, влияет позитивно.

— Мне кажется, что в случае с предыдущей властью оно влияло позитивно не в пользу населения республики, а в пользу каких-то личных целей. Мне это совершенно неинтересно. А так, если наше федеральное руководство приезжает и отдыхает, если нравится наша природа — милости просим. Думаю, они вполне способны самостоятельно организовать свой отдых, если это не вызовет дискомфорта у жителей.