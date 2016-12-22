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Суд в Австрии не стал арестовывать «российского шпиона»
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Суд в Австрии не стал арестовывать «российского шпиона»
Общество, 16:51
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Суд в Австрии не стал арестовывать «российского шпиона»

Земельный суд Зальцбурга решил отклонить ходатайство прокуратуры об аресте австрийского отставного полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Salzburg 24.

Суд не увидел оснований для ареста. По утверждению судьи, угрозы побега подозреваемого нет, так как мужчина знал ранее о расследовании в отношении него и не пытался сбежать. Также указывается, что подозреваемый имел постоянное место жительства с 1987 года.

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В начале ноября 70-летнего отставного полковника обвинили в передаче России информации в обмен на вознаграждение в размере €300 тыс. Ему предъявили обвинения в разглашении гостайны, подозреваемый дал признательные показания.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с австрийской коллегой Карин Кнайсль отметил, что публичные бездоказательные обвинения в адрес Москвы противоречат нормам международного диалога. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что не видит причин драматизировать шпионский скандал.

Теги: Австрия , шпионаж
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