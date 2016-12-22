США пообещали Украине помощь в борьбе с «Северным потоком-2»

США будут продолжать противодействовать «Северному потоку-2» на стороне Украины и готовы предложить ей помощь, заявил глава американского Минэнерго Рик Перри в своем Twitter.

Министр поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за верность курсу на диверсификацию поставок энергоресурсов. «США по-прежнему выступают против «Северного потока-2» и любого любого источника энергии, который может быть использован в качестве заложника нестабильными государственными субъектами», — написал он.

«США готовы поддерживать своих союзников [своими] огромными запасами доступной энергии», — заверил Перри.

Днем ранее Перри заявил, что США имеют общую с Украиной позицию по противодействию ​«Северному потоку-2». Он отметил, что Киев заинтересован в американской помощи при разработке имеющихся у страны запасов углеводородов. Кроме того, в сентябре в Одессу прибыло первое украинское судно с грузом сжиженного природного газа (СПГ) из США.



«Северный поток-2» пройдет через Балтийское море в территориальных водах пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Его проектная мощность — 55 млрд куб. м газа в год. Основной целью строительства газопровода является исключение зависимости европейских потребителей «Газпрома» от украинской газотранспортной системы. В то же время Германия, которая будет ключевым потребителем того газа, что пойдет по трубе, отметила, что согласилась на проект только при сохранении альтернативным направлений транзита, в первую очередь, Украины. В Киеве неоднократно заявляли о том, что «Северный поток-2» является угрозой для национальной безопасности из-за выпадающих доходов и роста зависимости Евросоюза от российских энергоносителей.