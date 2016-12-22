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В Киеве заявили о согласии с США по проекту «Северный поток-2»
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В Киеве заявили о согласии с США по проекту «Северный поток-2»
Политика, 23:16
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В Киеве заявили о согласии с США по проекту «Северный поток-2»
Украина и США заявили о необходимости противодействия «Северному потоку-2». Тему противодействия проекту в Киеве обсудили президент Украины и министр энергетики США
Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

В ходе общения Петра Порошенко с Риком Перри была отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекта «Северный поток-2», а также диверсификации источников энергоносителей, сообщает пресс-служба украинского президента.

Порошенко заявил, в частности, о важности украинского-американского диалога для укрепления энергетической безопасности своей страны. По его словам, ряд совместных проектов уже реализуются. Речь идет о программах в ядерной энергетике. Отметил Порошенко и поставки на Украину американского угля.

Также он заявил о заинтересованности Киева в привлечении «современных американских технологий и передового опыта для эффективной разработки имеющихся запасов нефти и газа».

13 сентября в порт Южный в Одесской области Украины прибыла первая партия американского угля, предназначенного для снабжения тепловых электростанций (ТЭС). Впоследствии в страну пришли еще три судна с углем, что было предусмотрено американо-украинским соглашением.

«Северный поток-2» пройдет через Балтийское море в территориальных водах пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. В случае реализации этого проекта Газпром рассчитывает снять зависимость европейских потребителей от украинской газотранспортной системы.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Уголь
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