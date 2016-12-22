В Минобороны рассказали о борьбе с военными кибератаками Запада

Военные предпринимают все меры для обеспечения информационной безопасности оборонных ведомств из-за наращивания зарубежными странами возможностей для кибератак. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник Восьмого управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.
По его словам, сейчас специалисты занимаются усилением безопасности в автоматизированных системах Минобороны, обнаружением и ликвидацией кибератак на критически важные объекты Вооруженных сил и их технической защите.
В середине октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд сообщала, что Амстердам находится в состоянии кибервойны с Москвой. По его словам, российские спецслужбы «разными способами» пытаются повлиять на положение дел в республике.
В начале месяца МИД Великобритании обвинил Россию в «неизбирательных и безрассудных» кибератаках по всеми миру, в том числе на Международное антидопинговое агентство (WADA), украинские транспортные системы, а также во взломе почтовой службы Демократической партии США. Посол России в Великобритании Александр Яковенко отверг эти обвинения, добавив, что антироссийская компания была организована Лондоном при поддержке Вашингтона.