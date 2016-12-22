ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,39 67,30 EUR Нал. 77,29 75,83 USD Бирж. 68,13 +0,28 EUR Бирж. 76,87 +0,65 USD ЦБ. 67,68 +0,16 EUR ЦБ. 76,07 -0,02 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 6459,20 +32,20 IMOEX 2374,94 -0,79% RTSI 1100,05 -1,32% Brent 66,80 -5,93% DJIA 25286,49 -0,40% Nasdaq 7202,14 +0,02%
В Минобороны рассказали о борьбе с военными кибератаками Запада
Лента новостей
В Минобороны рассказали о борьбе с военными кибератаками Запада 03:28, Политика СМИ узнали о снятии запрета на аккредитацию для RT France 03:02, Общество 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 03:00, РБК и Philips Минкомсвязи предложило отменить лицензии на издание DVD и CD 02:55, Бизнес США ввели санкции против сына лидера «Хезболлы» 02:31, Политика Пенс пригрозил Китаю холодной войной 01:53, Политика Обвал цен на нефть. Главное 01:22, Экономика Правозащитники узнали о плане ЦРУ возродить программу «сыворотки правды» 01:19, Политика Минспорт предложил штрафовать за незаконную продажу билетов на Евро-2020 01:17, Общество В секторе Газа заявили о готовности заключить перемирие с Израилем 00:42, Политика Замглавы ФСИН рассказал об экономии на питании для заключенных 00:24, Общество ЦБ ослабит для Сбербанка ограничения по выдаче ипотеки 00:19, Финансы МИД ответил на заявление Госдепа о роли России в афганском конфликте 00:17, Политика СМИ узнали о закрытой встрече Порошенко с иерархами УПЦ МП в Киеве 00:02, Общество Цена нефти марки Brent упала на $5 за день 00:01, Экономика Прокуратура Чехии проверит сообщения о похищении сына премьер-министра 13 ноя, 23:58, Политика Мелания Трамп потребовала уволить советника Болтона 13 ноя, 23:45, Политика Мадридский «Реал» утвердил Сантьяго Солари на посту главного тренера 13 ноя, 23:20, Спорт Замглавы ФСИН заявил о нехватке колоний для осужденных силовиков 13 ноя, 23:19, Общество Следователи отказали Поклонской в возбуждении дела против Учителя 13 ноя, 23:19, Общество Эксперты S&P спрогнозировали насыщение рынка розничных кредитов 13 ноя, 23:11, Финансы 5 модных трендов этой осени 13 ноя, 22:50, РБК Pink и KUPIVIP.RU Козак заявил об отсутствии ответа США на предложения Дерипаски 13 ноя, 22:45, Бизнес ВВП выдался неурожайным: как МЭР и эксперты пояснили замедление экономики 13 ноя, 22:29, Экономика Лука Модрич стал лучшим футболистом 2018 года по версии Goal 13 ноя, 22:18, Спорт Минобороны Норвегии связало сбой в GPS с действиями российских войск 13 ноя, 22:14, Политика Экс-главу Башкирии Хамитова номинировали в совет директоров «Башнефти» 13 ноя, 22:12, Бизнес 15 часов на одном заряде: компактный ноутбук для долгих поездок 13 ноя, 21:46, РБК и Lenovo
В Минобороны рассказали о борьбе с военными кибератаками Запада
Политика, 03:28
0
В Минобороны рассказали о борьбе с военными кибератаками Запада

Военные предпринимают все меры для обеспечения информационной безопасности оборонных ведомств из-за наращивания зарубежными странами возможностей для кибератак. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник Восьмого управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

По его словам, сейчас специалисты занимаются усилением безопасности в автоматизированных системах Минобороны, обнаружением и ликвидацией кибератак на критически важные объекты Вооруженных сил и их технической защите.

В середине октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд сообщала, что Амстердам находится в состоянии кибервойны с Москвой. По его словам, российские спецслужбы «разными способами» пытаются повлиять на положение дел в республике.

В начале месяца МИД Великобритании обвинил Россию в «неизбирательных и безрассудных» кибератаках по всеми миру, в том числе на Международное антидопинговое агентство (WADA), украинские транспортные системы, а также во взломе почтовой службы Демократической партии США. Посол России в Великобритании Александр Яковенко отверг эти обвинения, добавив, что антироссийская компания была организована Лондоном при поддержке Вашингтона.

Теги: Минобороны , Запад , кибератака , военные
Главное
СМИ узнали о миллиардных претензиях налоговиков к табачным компаниям Бизнес
Материалы по теме
В Госдуме подготовили законопроект о создании кибердружины Технологии и медиа
NYT узнала о первой кибероперации США против России ради защиты выборов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter