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Предстоятель УПЦ заявил о попытках на Украине «покорить Бога»
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Предстоятель УПЦ заявил о попытках на Украине «покорить Бога»
Раскол церкви, 15:54
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Предстоятель УПЦ заявил о попытках на Украине «покорить Бога»

Предстоятель УПЦ Московского патриархата, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что в его стране есть люди, которые пытаются «покорить Бога». Об этом он сказал в программе «Слово предстоятеля». Соответствующее видео опубликовано на канале украинского телеканала «Интер» в YouTube.

Митрополит отметил, что на данный момент на Украине «циркулирует такая духовная линия», когда Бога хотят сделать «должником». «Что Бог должен делать то, что мы хотим. Мы ищем кнопочки, на которые можно нажать и сделать Бога послушным себе», — сказал Онуфрий. Он заявил, что такая духовность «неправильная и ложная».

Глава УПЦ пояснил, что не все люди идут таким путем, но есть те, кто все-таки выбрал такую дорогу и «пытаются себе покорить Бога», в том числе через церковь. Онуфрий сказал, что такие лица полагают, что, если они «завладеют Церковью» и будут управлять верующими, то «Богу просто некуда будет деваться», и он будет слушать. Украинский митрополит отметил, что это «ошибочная» точка зрения, которая не несет благословения тем, кто так считает, а также Украине и ее народу.

Легитимизация раскола: как церкви на Украине приблизились к автокефалии
Политика

Русская православная церковь приняла решение прекратить отношения с Константинопольским патриархатом из-за того, что 11 октября его синод признал каноничными Украинскую православную церковь Киевского патриархата и Украинскую автокефальную православную церковь. Чтобы киевская УПЦ получила автокефалию от Московского патриархата, ей необходимо объединить обе церкви. Затем 20 октября Русская православная церковь признала главу Константинопольского патриархата патриарха Варфоломея раскольником. Как заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, действия Варфоломея легитимизируют раскол, который произошел на Украине, что является каноническим преступлением.

Несмотря на действия Русской православной церкви, Константинопольский патриархат заявил, что не прекращал общения с РПЦ, в том числе с Московским патриархатом. «Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах», — заявили в Константинополе.

Теги: Украина , Церковь , Украинская православная церковь
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