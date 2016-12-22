В Wintershall рассказали об остановке работы в Иране из-за санкций

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall остановила работу на проектах в Иране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена совета директоров компании Мартина Бахмана.
Он пояснил, что в условиях действующих антииранских санкций США продолжать там работу для Wintershall как для европейской компании невозможно. «Поэтому мы вынуждены остановить нашу активность в Иране, к сожалению», — сказал Бахман.
5 ноября второй пакет антииранских санкций США вступил в силу. Новые ограничения коснулись нефтяного, финансового и транспортного секторов. Всего под санкциями оказались свыше 700 физических лиц. При этом Вашингтон сделал исключение для восьми государств, в том числе Китая и Турции. Им разрешено покупать ограниченное количество иранской нефти в течение полугода. Госсекретарь США Майк Помпео также уточнил, что США вывели из-под санкций три проекта, в том числе АЭС «Бушер». В этом проекте Россия занимается постройкой энергоблока.