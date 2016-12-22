WP узнала о планах Трампа уволить министра внутренней безопасности

Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что принял решение уволить министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на пять бывших и действующих сотрудников Белого дома.

По их словам, скорее всего, ее отправят в отставку в ближайшие недели. Как пишет газета, Трамп отменил поездку с Нильсен к военнослужащим в южный Техас, а также заявил своим помощникам, что хочет уволить ее как можно скорее. Несколько источников заявили, что о ее отставке могут объявить уже на текущей неделе.

Источники также рассказали, что на протяжении нескольких месяцев Трамп высказывал недовольство работой Нильсен по вопросам миграции. В частности, он с раздражением воспринял попытки министра объяснить законы, которые мешают американским властям закрыть границу с Мексикой.

Издание отмечает, что против отставки Нильсен выступает глава аппарата Белого дома Джон Келли. Ранее он занимал пост министра внутренней безопасности.

7 ноября Трамп уволил генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Исполняющим его обязанности был назначен глава аппарата генпрокурора Метью Уитакер. По данным Bloomberg, на пост генпрокурора претендуют шесть кандидатов, включая министра труда Алекса Акосту и экс-губернатора Нью-Джерси Криса Кристи.