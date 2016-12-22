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Bloomberg назвал кандидатов на пост генпрокурора США
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Bloomberg назвал кандидатов на пост генпрокурора США
Политика, 05:13
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Bloomberg назвал кандидатов на пост генпрокурора США
На пост уволенного Дональдом Трампом генпрокурора США претендуют сразу шесть кандидатов, одним из наиболее вероятных смещников называют министра труда Алекса Акосту. Главной проблемой для нового генпрокурора станет «рашагейт»
Дональд Трамп и Алекс Акоста (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Министр труда Алекс Акоста, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и судья Апелляционного суда США Эдит Джонс в списке кандидатов, которых сотрудники Белого дома и советники президента США Дональда Трампа, рассматривают на пост генерального прокурора США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Кроме того, собеседники агентства называют кандидатами на должность генпроркурора Флориды Пэм Бонди и бывшего генпрокурора США Уильяма Барра.

Некоторые республиканцы в Сенате поддерживают Акосту и считают, что его будет легче утвердить на должность, так как он уже министр, сказали Bloomberg два источника. Он также имеет хорошую репутацию и крепкие отношения с президентом США Дональдом Трампом. Акоста — сын кубинских иммигрантов, он получил степень бакалавра в Гарвардской школе права.

Новому генпрокурору придется разбираться с расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году и возможной связи России с штабом Трампа, которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Джефф Сешнс, которого Трамп отправил в отставку 7 ноября, устранился от расследования: в прошлом году он взял самоотвод от любых дел, связанных с обвинениями России во вмешательстве в выборы. Американский лидер не простил Сешнсу такого поступка, отмечает агентство. Сам Трамп неоднократно называл расследование «охотой на ведьм».

Врио генпророкурора был назначен глава аппарата Сешнса Мэтью Уитакер. Он публично критиковал расследование Мюллера и не собирается брать самоотвод, пишет агентство, ссылаясь на источника. Собеседники Bloomberg не стали называть Уитакера среди кандидатов на постоянную замену для Сешнса, но он также может быть в списке Трампа.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Джефф Сешнс , Дональд Трамп
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