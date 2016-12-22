В Госдуме назвали варианты использования невостребованных вкладов

Эксперты рассматривают несколько вариантов задействования невостребованных вкладов, но идея пока не обсуждалась с профильными ведомствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Есть достаточно большой объем «забытых» — так называемых спящих — вкладов на счетах кредитных организаций», — пояснил Аксаков. Он добавил, что также есть «спящие» владельцы ценных бумаг, которые не участвуют в управлении обществами, совладельцами которых они являются.

По его словам, эксперты рассматривают несколько вариантов задействования таких средств, включая их передачу региональным бюджетам, Агентству по страхованию вкладов (АСВ) или на благотворительные цели. АСВ может использовать деньги для последующих выплат вкладчикам, которые держали в разорившихся банках более застрахованных 1,4 млн руб. Аксаков отметил, что предложения только поступили и более детально заняться этим вопросом планируется в первом квартале 2019 года.

При этом, как сообщает«РИА Новости», Аксаков заявил, что после дискуссии Госдума, скорее всего, отклонит предложение о передаче невостребованных вкладов в бюджет. Он пояснил, что в соответствии с Конституцией собственность гражданина незыблема, и распоряжаться ей могут только владелец вклада или наследники. Ранее Аксаков заявил, что в Госдуме изучают предложения передать в бюджет невостребованные вклады из банков.

В середине октября в Центробанке рассказали, что вклады россиян в банках за первые две недели месяца выросли на 1,2%. При этом, по данным ЦБ, вклады населения в российских банках в августе снижались на 0,6%, а в сентябре — на 0,8%.