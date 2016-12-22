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Ставки по вкладам в банках топ-10 поднялись до максимума с января
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Ставки по вкладам в банках топ-10 поднялись до максимума с января
Финансы, 16:10
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Ставки по вкладам в банках топ-10 поднялись до максимума с января
Средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках в октябре выросла до уровня января 2018 года. Ранее ЦБ называл снижение ставок по депозитам одной из причин оттока средств со счетов физических лиц
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Средняя максимальная ставка банковских вкладов в России достигла максимума с января 2018 года, следует из данных Банка России. Для своих расчетов ЦБ использует данные о процентных ставках в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (топ-10).

Так, если в первой декаде октября максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в топ-10 составляла 6,8%, то во второй и третьей декадах октября этот показатель достиг 7,01 и 7,03% соответственно.

Из данных ЦБ также следует, что в последний раз выше 7% средняя максимальная банковская ставка была в январе (7,2% — в первой декаде, 7,07% — к концу месяца). Своего минимума этот показатель достигал в конце мая, он опускался до 6,2%.

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В середине сентября Банк России впервые с 2014 года объявил о повышении ключевой ставки на 0,25 п.п., до 7,5%. Одновременно ЦБ объявил о приостановке закупок валюты для Минфина до декабря. Решения регулятора стали ответом на возросшие инфляционные риски «со стороны внешних условий», объяснила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ рассказал об оттоке вкладов из-за «медийного эффекта»
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В конце лета и в начале осени статистика ЦБ свидетельствовала об оттоке средств физических лиц с банковских вкладов. Согласно статистике ЦБ, в сентябре вклады населения снизились на 0,8%, до 26,9 трлн руб., в августе отток составил 0,6%.

Этот отток, по словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, был вызван как «медийным эффектом» от обсуждения плана «девалютизации» российской экономики, так и тарифной политикой банков, которые весной снизили ставки по вкладам. «Крупные банки уже стали пересматривать свою политику, и мы ожидаем, что в октябре-ноябре динамика вкладов вернется в норму», — говорил тогда Поздышев.

ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку по вкладам Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Бинбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Московского кредитного банка (МКБ).

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Банки , вклады , Ставки , Банк России
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