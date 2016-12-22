В ЦБ заявили о росте вкладов россиян в отечественные банки в октябре

Вклады россиян в отечественных банках за первые две недели октября выросли на 1,2%. Об этом сообщил зампред Центробанка Василий Поздышев, передает корреспондент РБК с форума Finopolis.
«С 1 октября по 15 октября 2018 года вклады физлиц по действующим кредитным организациям с исключением влияния валютной переоценки выросли на 1,2%», — сказал Поздышев.
По данным ЦБ, вклады населения в российских банках в августе снизились на 0,6%, а в сентябре — на 0,8%. По мнению Поздышева, это произошло из-за медийного эффекта. Он отметил, что СМИ часто писали о валютном курсе и неверной трактовке слова «девалютизация». Под этим термином имелся в виду уход от доллара в системе международных расчетов. Другим фактором снижения общей суммы вкладов стала тарифная политика банков в летний период, когда были низкие ставки.
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин заявил, что в течение ближайших трех-пяти лет доля валютных вкладов россиян должна сократиться вдвое, с 20 до 10–12%. Агентство по страхованию вкладов подсчитало, что по итогам января—июня текущего года доля вкладов в иностранной валюте уменьшилась с 20,6 до 20,3%.