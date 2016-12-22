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Невостребованные вклады предложили перевести в бюджет
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Невостребованные вклады предложили перевести в бюджет
Экономика, 05:33
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Невостребованные вклады предложили перевести в бюджет

В Госдуме изучают предложение передать в бюджет России невостребованные вклады из банков, рассказал «РИА Новости» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Есть предложения оформленные, уже и просчитанные. В следующем году плотно займемся, сейчас завершим, что у нас накопилось. Работа идет. Надо со всеми поработать, но, скорее всего, инициатива будет исходить от депутатов», — сказал он, не уточнив, от кого поступило такое предложение.

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Он добавил, что «данная участь» может ожидать и тех держателей ценных бумаг, а также участников акционерных обществ, которые «никак себя не проявляют» и не получают дивиденды. По словам Аксакова, сумма средств на невостребованных вкладах исчисляется миллиардами рублей.

В 2016-ом потратить невостребованные вклады на благотворительность предлагал президент фонда «Гражданские инициативы «Отечество» Евгений Туник, подготовивший соответствующий законопроект, пишет ТАСС. Согласно документу, средства должны были изъять с тех вкладов, операции по которым не совершались более 10 лет и владельцев которых банки не смогли найти в течение года. Общую сумму невостребованных средств тогда оценивали в 300 млрд руб.

Теги: Госдума , вклады
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