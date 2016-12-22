Песков назвал итоги выборов в Хакасии прозрачными и честными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безальтернативные выборы в Хакасии прошли в рамках действующего законодательства. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«До тех пор пока это в рамках действующего электорального законодательства, то, соответственно, здесь нет необходимости что-либо оценивать», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что выборы были «абсолютно прозрачными, абсолютно честными».

Также Песков сообщил, что у президента Владимира Путина есть планы по назначению врио главы Хакасии Михаила Развожаева, но пока никаких решений не принято. «Такие планы есть у президента, он об этих планах говорил сам лично», — сказал Песков.

Главой Хакасии в ходе прошедшего 11 ноября второго тура выборов был избран коммунист Валентин Коновалов. Он был единственным кандидатом на пост главы республики, для победы ему необходимо было набрать 50% голосов. На прошедших выборах Коновалова поддержали 57,7% избирателей.

В первом туре выборов, который состоялся 9 сентября, помимо Коновалова участвовали действующий на тот момент глава региона Виктор Зимин от «Единой России», директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар, представлявший Партию роста, и эсер Андрей Филягин. Во второй тур прошли Коновалов и Зимин. Однако в конце сентября Зимин снял свою кандидатуру, от участия в выборах также отказались Филягин и Мяхар. Врио главы региона был назначен замминистра по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев.