Коновалов пообещал уволить экономический блок правительства Хакасии

Новое правительство региона избранный накануне губернатор-коммунист намерен отбирать на конкурсной основе. При этом он пообещал не смотреть на партийную принадлежность кандидатов

Валентин Коновалов (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Избранный 11 ноября главой Хакасии коммунист Валентин Коновалов намерен уволить экономический блок правительства региона. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Весь экономический блок [правительства Хакасии] уйдет, потому что был неэффективен», — подчеркнул Коновалов, отвечая на вопрос, кого готов оставить в составе правительства из прежней команды. Он также раскритиковал экономическую и социальную политику своего предшественника Виктора Зимина, которую назвал провальной.

«Тот факт, что Хакасия попала в число двух субъектов, которые находятся на внешнем управлении, уже о многом говорит в плане эффективности финансовой политики при Зимине», — пояснил он, перечисляя ошибки, которые, на его взгляд, допустил экс-глава региона. По словам Коновалова, «ни для кого не секрет», что в Хакасии за последние девять лет (руководства Зимина) «до банкротства был доведен ряд предприятий» и усугубилась проблема с рабочими местами.

Новый глава региона отметил, что остаться в составе правительства, возможно, смогут те, кто работал в сфере культуры, здравоохранения, но подчеркнул, что все будут оцениваться на основании конкурса — мы будем оценивать не только действующих [чиновников], но и претендентов [на их пост]. Для формирования команды правительства он намерен провести конкурс. «Еще начиная с первого тура выборов мы принимали анкеты, у нас уже сейчас есть база претендентов в состав правительства, и эту работу по отбору мы продолжим», — добавил Коновалов.

Он подчеркнул, что на партийную принадлежность «смотреть не будет». «Будем учитывать интересы всех политических партий и сил. Я понимаю, что и в «Единой России» есть профессионалы и честные люди. Такое тоже бывает», — заметил новый глава республики.

При этом он заявил, что на сегодняшний день не рассматривает вариант разделения полномочий губернатора и главы регионального правительства.

Коммунист Валентин Коновалов был избран главой Хакасии 11 ноября, набрав, 57,57% голосов. Он был единственным кандидатом, все его соперники снялись с гонки. Для победы ему нужно было набрать более 50% голосов в свою поддержку.