Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 42 человек

В результате лесных пожаров в штате Калифорния погибли 42 человека, передает Reuters со ссылкой на шерифа округа Бьютт.
Он добавил, что таким образом нынешние пожары стали самыми смертельными в истории штата. Как отмечает агентство AP, поисковые работы на пострадавшей от огня территории продолжаются.
Президент США Дональд Трамп объявил штат Калифорния зоной стихийного бедствия и выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее сообщалось о 31 погибшем, еще 228 человек числились пропавшими без вести.Лестные пожары в Калифорнии уже назвали самыми разрушительными в истории, сильнее всего пострадал город Пэрадайс. Из-за пожаров были разрушены более 7 тыс. домов и офисных зданий. Около 169 тыс. жителей Калифорнии эвакуировали из зоны стихийного бедствия.