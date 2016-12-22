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Пожар Camp Fire в Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата
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Пожар Camp Fire в Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата
Общество, 10:04
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Пожар Camp Fire в Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата
Лесные пожары, уничтожившие город Парадайс в Калифорнии, стали самыми разрушительными в истории штата. Сан-Франциско окутан дымом, распространение огня продолжается
Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

Ноябрьские лесные пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными в истории штата, пишет San Francisco Chronicle. По данным пожарного управления Калифорнии, огонь уже уничтожил более 6,4 тыс. строений.

Прошлогодние лесные пожары, называемые самыми масштабными в истории, уничтожили 5,6 тыс. строений. Таким образом, пожары ноября 2018 года, получившие наименование Camp Fire, уже обогнали их по размаху. При этом огонь продолжает распространяться: по оценкам пожарного управления, еще 15 тыс. зданий находится под угрозой.

По последним данным, жертвами Camp Fire стали девять человек, трое пожарных пострадали. Дым от горящих лесов окутал крупнейшие города штата. Фотография со спутника, опубликованная NASA 8 ноября, показывает, что шлейф дыма достиг Сан-Франциско и уходит в сторону океана.

Все девять жертв огня погибли в городе Парадайс, который накануне был почти полностью уничтожен огнем. 27 тыс. человек, проживавшие в городе, были вынуждены бежать. В целом число эвакуированных в окрестностях города достигло 50 тыс. человек

Лесные пожары в Калифорнии. Фоторепортаж Еще 6 фото
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Из-за лесных пожаров президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Пожар , Калифорния
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