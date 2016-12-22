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Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 30
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Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 30
Общество, 07:34
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Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 30

Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния достигло 31, заявили власти. Об этом сообщает телеканал ABC.

Как отмечает газета USA Today, власти прогнозируют рост числа погибших.

Лесные пожары в Калифорнии. Фоторепортаж Еще 6 фото
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Ранее сообщалось о 20 погибших. Ноябрьские лесные пожары в Калифорнии уже названы самыми разрушительными в истории штата. Наибольшее число жертв и разрушений пришлись на город Пэрадайс, который оказался практически уничтожен огнем. Там были найдены 14 тел жертв. Разрушено​ более 7 тыс. домов и офисных зданий. Город Сан-Франциско окутан дымом от горящих лесов. 169 тыс. жителей штата были эвакуированы из зоны стихийного бедствия.

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии. 

Теги: Калифорния , лесные пожары , погибшие
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