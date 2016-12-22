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Verizon Communications $61 (+6,31%) прогноз Guggenheim Partners к 24.10.19 Купить
Square $90 (+8,81%) прогноз Citigroup Investment Research к 06.11.19 Купить
Phillips 66 $138 (+37,48%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
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Лесные пожары в Калифорнии

Из-за лесных пожаров в округе Бьютт недалеко от города Сакраменто эвакуировали более 50 тыс. человек.​ Несколько человек погибли. Около тысячи домов уничтожены. Последствия лесных пожаров — в фоторепортаже РБК
Фото: Noah Berger / AP
Пожары начались утром 8 октября
Фото: Peter Dasilva / EPA / ТАСС

Как сообщает CNN, выгорела площадь более 80 кв. км

Фото: Stephen Lam / Reuters
Эвакуированы более 50 тыс. человек — это жители города Парадайс и еще нескольких населенных пунктов
 
Фото: Noah Berger / AP
Погибли несколько человек; точное число жертв уточняется
Фото: Noah Berger / AP
Уничтожено порядка 1 тыс. домов
Фото: Peter Dasilva / EPA / ТАСС
Борьбу с огнем ведут более 2 тыс. пожарных
Фото: Noah Berger / AP
Из-за срочной эвакуации заблокированы многие дороги — местные жители бросают свои машины из-за многокилометровых пробок
Фото: Noah Berger / AP
В штате Калифорния объявлен наивысший уровень погодной опасности
Фото: Peter Dasilva / EPA / ТАСС
Власти обратились к жителям близлежащих районов с призывов покинуть свои дома
Фото: Peter Dasilva / EPA / ТАСС
Быстрому распространению огня способствует сильный ветер и сухая погода
Теги: мультимедиа, Пожар, Калифорния
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