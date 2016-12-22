Общество , 11:19
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Лесные пожары в Калифорнии
Из-за лесных пожаров в округе Бьютт недалеко от города Сакраменто эвакуировали более 50 тыс. человек. Несколько человек погибли. Около тысячи домов уничтожены. Последствия лесных пожаров — в фоторепортаже РБК
Пожары начались утром 8 октября
Как сообщает CNN, выгорела площадь более 80 кв. км
Эвакуированы более 50 тыс. человек — это жители города Парадайс и еще нескольких населенных пунктов
Погибли несколько человек; точное число жертв уточняется
Уничтожено порядка 1 тыс. домов
Борьбу с огнем ведут более 2 тыс. пожарных
Из-за срочной эвакуации заблокированы многие дороги — местные жители бросают свои машины из-за многокилометровых пробок
В штате Калифорния объявлен наивысший уровень погодной опасности
Власти обратились к жителям близлежащих районов с призывов покинуть свои дома
Быстрому распространению огня способствует сильный ветер и сухая погода