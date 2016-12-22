В Израиле 53 человека пострадали из-за ракетного обстрела

В результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Израиле пострадали 53 человека, сообщает национальная медицинская служба Magen David Adom (MDA).

В MDA подчеркнули, что состояние двух пострадавших оценивается как критическое — это военнослужащий и 60-летняя женщина, один человек поступил с ранением средней тяжести, еще 23 получили легкие ранения, а 27 пострадали от стресса.

По данным израильских военных, из сектора Газа запустили более 300 ракет. В ответ ВВС Израиля нанесли удары по 70 объектам на палестинской территории. В частности, было уничтожено здание телеканала Al-Aqsa TV, официального СМИ палестинского исламистского движения ХАМАС.

Накануне, 12 ноября, израильский спецназ провел на подконтрольной ХАМАС территории спецоперацию, в ходе которой был убит один командиров организации. Также погиб один из офицеров армии Израиля.