Армия обороны Израиля сообщила о погибшем в секторе Газа подполковнике

Погибший в результате перестрелки с палестинскими боевиками в секторе Газа израильский офицер имел звание подполковника. Еще один офицер, как сообщалось ранее, получил ранения средней тяжести

Фото: Amir Cohen / Reuters

В ходе боестолкновений с силами палестинских боевиков ХАМАС погиб израильский подполковник. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля.

Его имя не разглашается, как и подробности операции, которую израильские военные проводили в секторе Газа.

Изначально издание указывало, что в перестрелке погиб бригадный генерал, однако позже скорректировало свою заметку. В официальном Twitter армии также говорится о гибели подполковника.

Как сообщали ранее в израильской армии, еще как минимум один офицер получил ранения средней степени тяжести. Палестинцы также понесли потери: во время рейда спецназа ЦАХАЛ в сектор Газа погибли шесть человек, в том числе один из ключевых командиров ХАМАС, глава элитного формирования Нур Бараке.

Операция ЦАХАЛ прошла в ночь на понедельник, 12 ноября, в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Палестинцы нанесли ответные ракетные удары по израильской территории. Две ракеты перехватила система ПРО «Железный купол».

Обострение обстановки на границе с сектором Газа отразилось на графике главы правительства. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прервал свой визит во Францию, куда отправился для участия в памятных мероприятиях в честь сотой годовщины окончания Первой мировой войны.