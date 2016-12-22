WSJ насчитала более 20 обанкротившихся из-за цен на топливо авиакомпаний

Более 20 авиакомпаний, большинство из которых были небольшими европейскими авиаперевозчиками, обанкротились с начала года из-за цен на топливо, что является самым большим показателем с 2008 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Газета связывает рост банкротств с дорожающей нефтью. NYT приводит два графика: динамика банкротств и динамика цен на нефть Brent с 1995 года по настоящее время. Между ними видна зависимость. «Рост цен на топливо приводит к новому всплеску банкротств перевозчиков, хотя и далеко не такому сильному, как в 2008 году», — пишет WSJ. Во время предыдущего роста топливных цен в 2008 году обанкротились более 60 авиаперевозчиков, отмечает газета.

Руководство авиакомпаний ожидает, что трудности продолжатся, несмотря на начавшееся снижение цен на нефть, говорится в статье. Финансовый директор Ryanair Нил Сорахан считает, что предстоящей зимой банкротств будет больше и они будут еще более крупными.

В 2018 году банкротами стали в том числе датская бюджетная авиакомпания Primera Air, швейцарская Skyworks и немецкая Small Planet Airlines, писала The New York Times в октябре.

Всего в мире насчитывается около 5 тыс. авиакомпаний.

9 ноября стоимость январских фьючерсов на нефть Brent опустилась ниже $70 а баррель, нефть WTI также подешевела до менее $59,9 за баррель. При этом в начале октября декабрьские фьючерсы на нефть Brent на Лондонской бирже превысили отметку в $86 за баррель впервые с 3 ноября 2014 года.