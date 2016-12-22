Нефть Brent впервые с середины августа упала ниже $71 за баррель

Снижение составило более 1,7%, цена одного барреля опустилась до $70,62. Аналитики объясняют падение опасениями перенасыщения рынка

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Cтоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в январе снизилась на 1,7% и достигла минимума $70,62 (данные на 20:27 мск). Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Последний раз ниже $71 цена барреля Brent опускалась 16 августа, достигнув минимума $70,4 за баррель.

Как отмечало Market Watch, снижение стоимости нефти происходит из-за опасения инвесторов, что рынок перенасытится, — они обеспокоены ростом добычи нефти в России, США и Саудовской Аравии. Агентство поясняет, что в преддверии введения американских санкций против Ирана страны пытались компенсировать нехватку иранского экспорта.

«В последние месяцы внимание было приковано к санкциям против Ирана и сокращению добычи в Венесуэле, то есть к рискам слишком низкого уровня предложения, поэтому рынок все больше беспокоят перспективы избыточного предложения», — цитирует Market Watch аналитика Julius Baer Норберта Рюкера.

5 ноября вступили в силу санкции США в отношении Ирана, которые коснулись экспорта нефти. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций восьми странам — это Индия, Греция, Италия, Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция.

В среду Иран призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти до 1 млн барр. в день.

В тот же день Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия планирует к началу 2019 года нарастить добычу еще на 300 тыс. барр. в день, в случае если не договорится с Саудовской Аравией об ограничении добычи. По данным издания, Россия в октябре достигла рекордного показателя по добыче за весь постсоветский период — 11,5 млн барр. в день.